Малеина о победе с танцем «Кармен»: «Сегодня сто лет со дня рождения Майи Плисецкой, так что мотивация была о-го-го какая»

Фигуристка Малеина: ориентировалась на исполнение Плисецкой в танце «Кармен».

Танцевальный дуэт Елизавета Малеина – Матвей Самохин высказался о победе на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

Самохин: Очень нравится арена, атмосфера приятная, чувствуется масштаб хоккейной команды «Авангард». Хочется сказать спасибо зрителям, спасибо, что поддерживали, это было круто.

Малеина: Нас очень тепло приняли, зал кричал, поддерживал. Все задуманное сегодня получилось, откатали хорошо, без шероховатостей.

Буквально вчера узнала, что сегодня, 20 ноября, сто лет со дня рождения Майи Плисецкой, которая была выдающейся исполнительницей роли Кармен, так что сегодня была мотивация о-го-го какая (улыбается). Ориентировались ли на исполнение Плисецкой при подготовке танца? Да, я в какой-то степени ориентировалась, пыталась какие-то моментики перенести на себя, но не полностью.

Самохин: Я ориентировался больше на Тессу Виртью со Скоттом Мойром и на своих родителей, которые в шоу катали «Кармен». Вышли бы они тогда на Олимпиаду, все бы узнали, что такое настоящая «Кармен» (улыбается).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
