Арина Парсегова: «Очень довольна, что у нас сегодня все получилось. Могу согласиться, что в парном катании можно быстрее прийти к цели»

Фигуристка Парсегова: в парном катании можно быстрее прийти к цели.

Спортивная пара Арина Парсегова – Матвей Богданов оценила свое выступление на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске (2-е место).

Богданов : Это определенная радость. Рад, что чисто откатали. Ехали за чистым прокатом прежде всего.

Парсегова : Согласна с Матвеем. Очень довольна, что у нас сегодня все получилось. Могу согласиться, что в парном катании можно быстрее прийти к своей цели. Рада, что на моем последнем этапе получилось попасть на пьедестал. Совсем неудачных выступлений у меня пока не было. Но я рада, что мы с Матвеем чисто откатали.

Богданов : После этапа в Москве лично у меня, не знаю, как у Арины, прибавилось уверенности. Подготовка была гораздо спокойнее, чем перед Москвой. Спокойнее готовились, уверенно, нормально.

Парсегова : Я бы не сказала, что спокойнее готовились. Начали готовиться более продуктивно – более осознанно. Перед этапами в одиночке я ходила только на одиночные льды и просила поставить мне расписание так, чтобы я попадала на два парных. Когда одиночные этапы для меня закончились, я пошла только на парные. На одиночные – только если была возможность, ходила. Если нет – не просила ничего менять.

Мы не рассчитывали на медаль, просто хотели показать все то, что умеем.

Богданов : Да, выполняли свою работу.