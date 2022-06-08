Инна Гончаренко: «Секвенцию редко включали в программы – она была невыгодна по баллам. Сейчас ее будут делать, каскад сложнее»

Тренер по фигурному катанию прокомментировала новость о том, что ISU уравнял оценивание каскадов и секвенций.

«Секвенцию редко включали в программы, потому что она была невыгодна по баллам. Сейчас при изменении правил ее будут делать.

Для опытного спортсмена, который нормально владеет тройными прыжками, это не составляет труда, каскад выполнить сложнее.

Все же просчитывают, как не потерять, а набрать. У Лизы Туктамышевой тройные аксели в программе, поэтому дальнейшие составляющие рассматривались иначе», – отметила Гончаренко.

Также тренер высказалась о введении квалификационного раунда на чемпионатах мира по фигурному катанию с сезона-2024/25.

В рамках квалификации фигуристы будут катать только произвольные программы. Продолжительность чемпионата мира увеличится до 8 дней.

«Как я поняла, ISU хочет сделать более зрелищной уже короткую программу, допустив туда по 24 участника, если говорить об одиночном катании. Но пусть волнуются те, кто едет не очень хорошо подготовленным, те, кто едет только себя показать.

Правила меняются каждый год, у нас опытные тренерские кадры, все равно будем выигрывать. Речь всегда шла о том, чтобы расширять ареал фигурного катания.

Тем странам, где фигурное катание только зарождается, будет сложнее, их представители могут даже в короткую не попасть», – цитирует Гончаренко ТАСС.