Ирина Роднина: «Для меня в жизни значимы достижения и в спорте, и в политике, а вообще – дети»

Роднина призналась, что достижения в политике и в спорте для нее равноценны.

Депутат Госдумы Ирина Роднина сообщила, что достижения в спорте и политике значат для нее одинаково.

«Не знаю, как меня люди узнают больше: как спортсмена или как депутата. Спортивная и политическая карьера — разные вещи. Это никак нельзя сравнить по времени, по возрасту и по значимости.

Для меня в жизни значимы достижения и в спорте, и в политике, а вообще - дети. Но меня не волнует, как меня больше узнают. Узнают - замечательно, не узнают - замечательно. Всю жизнь я привыкла работать в разных направлениях и ролях», – рассказала Роднина.

