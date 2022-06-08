Александр Лакерник: «Из-за пандемии по ходу сезона пришлось заменить 25% изначально назначенных судей»

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) на конгрессе организации в Таиланде выступил с отчетом о работе судей.

«В прошлом сезоне мы заполнили порядка 400 судейских позиций на соревнованиях, но из-за пандемии многие из них были заменены.

По ходу сезона мы были вынуждены заменить порядка 25% изначально назначенных арбитров, и часто это происходило в последний момент.

Спортивный технический директор ISU Чарли Сир проделал огромную работу для организации этого процесса», – сказал Лакерник.