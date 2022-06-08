Александр Лакерник: «Пандемия подтолкнула нас к изучению различных способов проведения онлайн-соревнований. Работа в этом направлении должна быть продолжена»

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISUАлександр Лакерник рассказал о возможном создании онлайн-соревнований по фигурному катанию. 

«Пандемия подтолкнула нас к изучению различных способов проведения онлайн-соревнований с фигуристами, катающимися на своих катках и судьями, оценивающими эти выступления из дома. В этом отношении я хотел бы отметить, в том числе, коллективы в Канаде и России.

Онлайн-соревнования не могут быть заменой обычным турнирам, но могут помочь в ситуациях, аналогичных пандемии. Работа в этом направлении должна быть продолжена», – сказал Лакерник.

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