Александр Лакерник: «Пандемия подтолкнула нас к изучению различных способов проведения онлайн-соревнований. Работа в этом направлении должна быть продолжена»

Вице-президент Международного союза конькобежцев ( ) рассказал о возможном создании онлайн-соревнований по фигурному катанию.

«Пандемия подтолкнула нас к изучению различных способов проведения онлайн-соревнований с фигуристами, катающимися на своих катках и судьями, оценивающими эти выступления из дома. В этом отношении я хотел бы отметить, в том числе, коллективы в Канаде и России.

Онлайн-соревнования не могут быть заменой обычным турнирам, но могут помочь в ситуациях, аналогичных пандемии. Работа в этом направлении должна быть продолжена», – сказал Лакерник.