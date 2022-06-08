Лакерник о работе над внедрением искусственного интеллекта в судейство: «Ключевая цель в этом направлении – докручиваемость прыжков»

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал о работе над внедрением искусственного интеллекта в судейство фигурного катания.

«Несмотря на сложные обстоятельства, мы начали работать над проектом компьютерных систем вместе с канадской компанией Sportlogiq, которую возглавляет бывший фигурист-парник Крэйг Бантин.

Ключевая цель в этом направлении – докручиваемость прыжков, но технология может быть использована и в других аспектах фигурного катания. Первые результаты интересны и многообещающи», – сказал Лакерник.

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