Лакерник о работе над внедрением искусственного интеллекта в судейство: «Ключевая цель в этом направлении – докручиваемость прыжков»

Вице-президент Международного союза конькобежцев ( ) рассказал о работе над внедрением искусственного интеллекта в судейство фигурного катания.

«Несмотря на сложные обстоятельства, мы начали работать над проектом компьютерных систем вместе с канадской компанией Sportlogiq, которую возглавляет бывший фигурист-парник Крэйг Бантин.

Ключевая цель в этом направлении – докручиваемость прыжков, но технология может быть использована и в других аспектах фигурного катания. Первые результаты интересны и многообещающи», – сказал Лакерник.