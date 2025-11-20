Овчинников об обнуленной поддержке: «Пытались как-то подскрыть локоть, работать над этим. Но пока что не до конца получилось»

Гусева и Овчинников высказались о том, что им опять обнулили поддержку.

Спортивная пара Таисия Гусева – Даниил Овчинников прокомментировала победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

В произвольной программе фигуристам снова обнулили одну из поддержек.

Овчинников : Какие ощущения после окончания турнира? Сложно ответить, и положительные, и отрицательные. Рады занять первое место, но снова случился срыв, поддержку обнулили. Еще не пересматривал. В целом мы рады первому месту. С нашим контентом мы можем набирать гораздо больше баллов.

В ожидании оценок я молился, конечно, с прошлых соревнований остался осадок небольшой, Тася сегодня была намного увереннее, чем я. Прошлые соревнования довольно сильно на мне сказались, я пытался морально с этим бороться, но, видимо, не до конца справился. Сегодня весь прокат с самого начала ехал на нервах. Во время проката пытался себя успокаивать, потому что чувствовал мандраж, переживания. Морально сказалось на поддержках, когда на них заезжал, тоже думал об этом.

Гусева : Тоже смешанные эмоции, и обида, и радость. Но все равно первое место, можно лучше катать. Если бы не обнуленная поддержка, мы можем запросто больше баллов набирать. Согласны ли мы с тем, что мы сильная пара? В целом да, но есть пары сильнее. Собиралась на прокат как обычно. Мама на трибунах поддерживала. В этом сезоне я морально стала крепче, у меня нет мандража, просто выхожу спокойно, на тренировках делаю все идеально.

Как работали над поддержками после того, как одну не засчитали в Казани? Локтя согнутого в жиме не было.

Овчинников : По приезде мне многие говорили про локоть, пытались как-то подскрыть его, работать над этим. Но пока что это не до конца, так сказать, получилось сделать. Будем стараться.