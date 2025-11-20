  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Овчинников об обнуленной поддержке: «Пытались как-то подскрыть локоть, работать над этим. Но пока что не до конца получилось»
14

Овчинников об обнуленной поддержке: «Пытались как-то подскрыть локоть, работать над этим. Но пока что не до конца получилось»

Гусева и Овчинников высказались о том, что им опять обнулили поддержку.

Спортивная пара Таисия Гусева – Даниил Овчинников прокомментировала победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске.

В произвольной программе фигуристам снова обнулили одну из поддержек.

Овчинников: Какие ощущения после окончания турнира? Сложно ответить, и положительные, и отрицательные. Рады занять первое место, но снова случился срыв, поддержку обнулили. Еще не пересматривал. В целом мы рады первому месту. С нашим контентом мы можем набирать гораздо больше баллов.

В ожидании оценок я молился, конечно, с прошлых соревнований остался осадок небольшой, Тася сегодня была намного увереннее, чем я. Прошлые соревнования довольно сильно на мне сказались, я пытался морально с этим бороться, но, видимо, не до конца справился. Сегодня весь прокат с самого начала ехал на нервах. Во время проката пытался себя успокаивать, потому что чувствовал мандраж, переживания. Морально сказалось на поддержках, когда на них заезжал, тоже думал об этом.

Гусева: Тоже смешанные эмоции, и обида, и радость. Но все равно первое место, можно лучше катать. Если бы не обнуленная поддержка, мы можем запросто больше баллов набирать. Согласны ли мы с тем, что мы сильная пара? В целом да, но есть пары сильнее. Собиралась на прокат как обычно. Мама на трибунах поддерживала. В этом сезоне я морально стала крепче, у меня нет мандража, просто выхожу спокойно, на тренировках делаю все идеально.

Как работали над поддержками после того, как одну не засчитали в Казани? Локтя согнутого в жиме не было.

Овчинников: По приезде мне многие говорили про локоть, пытались как-то подскрыть его, работать над этим. Но пока что это не до конца, так сказать, получилось сделать. Будем стараться.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
Сердце Сибири
logoСерия Гран-при России
пары
Таисия Гусева
logoсборная России
Даниил Овчинников
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников победили в парах, Парсегова и Богданов – 2-е, Шаяхметова и Бреславский – 3-и
20 ноября, 10:49
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Парсегова и Богданов – 3-и
19 ноября, 14:49
Команда Тутберидзе поздравила Гусеву и Овчинникова с победой на Гран-при в Казани. Они заняли второе место
8 ноября, 06:12Фото
Главные новости
Евгений Семененко: «Выступил неплохо, не считая первого элемента. Старался компенсировать эту небольшую ошибку»
10 минут назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». Мишина и Галлямов, Мухортова и Евгеньев, Чикмарева и Янченков, Щербинина и Петров представят короткие программы
15 минут назад
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Гуменник выиграл короткую программу, Семененко – 2-й. Дикиджи – 3-й
25 минут назад
⚡ Гран-при России. «Сердце Сибири». Горбачева выиграла короткую программу, Садкова – 2-я, Муравьева – 3-я, Двоеглазова – 4-я, Акатьева – 8-я
сегодня, 10:55
Гран-при Финляндии. Сяо Хим Фа, Кагияма, Гоголев, Браун, Михаил Селевко, Садовский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 12:12Live
Миура и Кихара, Хазе и Володин, Метелкина и Берулава, Павлова и Святченко вышли в финал Гран-при в парном катании
сегодня, 11:57
Камилла Нелюбова: «Рада, что получился чистый аксель. На место я не смотрю – понимаю, что мне нужно добавлять в презентации»
сегодня, 12:09
⚡ Гран-при Финляндии. Хазе и Володин победили, Ефимова и Митрофанов – 2-е, Кам и О’Ши – 3-и
сегодня, 11:51
Алина Горбачева: «В произвольной исполню четверной сальхов. На первом этапе он был еще не совсем готов, а теперь я его уже прыгаю»
сегодня, 11:44
Софья Муравьева: «Довольна собой на 85 процентов. Решили с тренером, что сделаю каскад в первой половине, чтобы меньше зажиматься»
сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам, Вайпан-Ло и Дигби, Макбет и Паркман представят произвольные программы
сегодня, 00:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
вчера, 20:22
«Другие парни: давай 50/50. Он: все для тебя». Загитова сняла тренд на фоне корзин с цветами
вчера, 06:46Видео
ISU о допуске Петросян и Гуменника к Олимпиаде: «МОК отвечает за получение права на участие в Играх»
20 ноября, 14:01
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо выиграли ритм-танец, Грин и Парсонс – 2-е, Лим и Куан – 3-и
19 ноября, 22:44
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
19 ноября, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56