Ирина Роднина: «У нас есть сильные пары, но проблема в том, что ребята до 2027 года не будут выступать на мировом уровне»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила текущую ситуацию в российском парном катании.
– Переживает ли наше парное катание сейчас кризис, учитывая, что даже две лидирующие пары столкнулись с проблемами? Следите ли вы?
– Я слежу, но не очень, сразу могу сказать. С другой стороны, у нас есть сильные пары. Проблема в том, что по крайней мере до, как я понимаю, 2027 года у нас ребята не будут выступать в парном катании и танцах на мировом уровне, а в 2026-м у нас допустили только одиночников до Олимпийских игр.
Поэтому естественно, что идет спад в тех же парах. После травмы (Мишина/Галлямов) – это понятное дело. Это даже не спад, ничего. Но восстанавливаться после любой травмы – это проблема, – сказала Роднина.
