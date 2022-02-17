Российская фигуристка впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Раньше такого не удавалось никому. Трусова делала пять четверных на контрольных прокатах осенью 2021-го, но на соревнованиях они не получались.

Спортсменка прыгнула четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель – тройной тулуп (ошибка), четверной лутц – тройной тулуп, четверной лутц (не сделала тройной сальхов в каскаде), тройной лутц – тройной сальхов.

За прокат Трусова получила 177,13 балла (личный рекорд) и лидирует за три участницы до завершения соревнований.

За технику Трусова получила 106,16 балла.