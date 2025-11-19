Ирина Роднина: «Зацепить меня невозможно, но Медведева мне всегда нравилась. Привлекали ее характер, техника, какой-то индивидуальный почерк»

Ирина Роднина: меня невозможно зацепить, но Медведева всегда нравилась.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поздравила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с днем рождения.

«В день рождения хочу пожелать Жене Медведевой интересной и насыщенной жизни, новых достижений, к которым она сама стремится. Недавно мы все узнали, что ей предложили руку и сердце. Надеюсь, и в этом плане у нее все будет замечательно.

Зацепить меня ничем невозможно, но Женя всегда нравилась мне. Привлекали ее характер, техника, способность соревноваться на самом высоком уровне. Помимо этого, в ней всегда чувствовались какой-то индивидуальный почерк и особый характер.

Не вижу большого смысла искать сходства между мной и Медведевой. Главное, видеть хорошее конкретно в ней и отмечать это. Хорошо, что лучшие ее качества проявляются и после завершения карьеры.

За свою жизнь я видела Женю только на экране. Надеюсь, когда-нибудь смогу познакомиться с ней лично», – сказала Роднина.