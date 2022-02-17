Елена Буянова: «Валиева для нас героиня, но легче ей от этого не будет. Потому что Олимпиаду у нее украли»

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Тренер по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о результатах женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022.

Победила Анна Щербакова, серебро – у Александры Трусовой, бронзу взяла японка Каори Сакамото. Камила Валиева – 4-я. 

«Что касается Валиевой, то я думаю, что ни один взрослый не выдержит такого натиска. Того, что сделали с девочкой. Конечно, она настолько измучена психологически!

Наших девчонок – Щербакову и Трусову – я поздравляю. Это гениальное катание. Аня подтвердила свой железный характер. Мне кажется, что сейчас это лучший прокат в ее жизни. Такие качественные прыжки.

А Саша воплотила свою мечту. Она стояла на этом все время. Она вышла и откатала задуманное. Девчонкам браво!

А Камила навсегда будет с народом. Конечно, для нас она героиня, но, понятно, ей легче от этого не будет. Потому что Олимпиаду у нее украли. Мы в ЦСКА все — взрослые и дети – сидели и смотрели. У всех слезы на глазах. Так сломать девчонку», – сказала Буянова. 

Очень грустно, если Валиева останется в истории не уникальной фигуристкой, а просто девочкой, которую обвинили в допинге

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