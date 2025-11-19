Татьяна Тарасова: «Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях? Это чистая ложь»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала «чистой ложью» заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
Ранее Ковентри заявила, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен должен иметь возможность участвовать в них без дискриминации или политического вмешательства.
«Мы не выступаем на соревнованиях всей страной. Сейчас будет Олимпиада, и от нашей страны будет всего два фигуриста. Мы не участвуем той командой, которая заслужила выступать в Милане.
У нас должна была поехать настоящая команда. Это позор. Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях? Это чистая ложь», – сказала Тарасова.
