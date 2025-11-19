Татьяна Тарасова: «Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях? Это чистая ложь»

Тарасова уличила во лжи главу МОК Кирсти Ковентри.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала «чистой ложью» заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

Ранее Ковентри заявила, что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен должен иметь возможность участвовать в них без дискриминации или политического вмешательства.

«Мы не выступаем на соревнованиях всей страной. Сейчас будет Олимпиада, и от нашей страны будет всего два фигуриста. Мы не участвуем той командой, которая заслужила выступать в Милане.

У нас должна была поехать настоящая команда. Это позор. Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях? Это чистая ложь», – сказала Тарасова.

