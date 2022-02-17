Алексей Урманов: «Трусова расстроилась из-за серебра? Она, наверное, считает, что это несправедливо»

Олимпийский чемпион высказался об итогах женских соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю Аню Щербакову с золотой медалью Олимпийских игр! Она большая умница, профессионал и надежный товарищ, и доказывала это в сложных ситуациях. Мне очень радостно за нее!» – сказал Урманов.

«Хочется поздравить также Трусову. Она большая умница: пять четверных прыжков — это рекорд и дорогого стоит! Даже не знаю, что лучше — серебряная медаль или это. Мне кажется, равноценно. Наверное, Саше советовали облегчить программу ради надежности, но она решила двигаться вперед и только вперед. Она — большая молодец!

Трусова расстроилась из-за серебра? Какой рядовой не мечтает стать генералом? Она, наверное, считает, что это несправедливо. Не надо останавливаться, Саша может выступить на следующей Олимпиаде», — цитирует Урманова «Чемпионат».

«Что касается , это психологически очень сложная ситуация. Такой прессинг, такое давление, плюс ко всему негативная новость во время твоего выступления на Олимпийских играх. Все невзгоды, которые навалились на Камилу, отразились на ней таким образом», — сказал Урманов.

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