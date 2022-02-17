Медведева – Валиевой: «Я знаю, что ты чувствуешь. Это не конец. То, что ты испытываешь, вылечат время и близкие люди рядом»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментировала результаты женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Победу одержала Анна Щербакова. Александра Трусова завоевала серебро. Камила Валиева стала четвертой.
«Тяжело писать этот пост. Но не могу не высказаться.
1. Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец. Нет, это не конец. Я искренне желаю тебе подольше оставаться в спорте. То, что ты сейчас испытываешь, вылечат время и близкие люди рядом.
Удали на неделю инстаграм и проведи время с близкими. Впереди еще масса соревнований. Впереди еще вся жизнь.
2. Саша, это была великая произвольная программа. И у тебя еще будут золотые медали. У тебя будет все, что ты хочешь. Многие олимпийские чемпионы завидуют тому, что ты умеешь делать.
Ты невероятно одаренная спортсменка. У меня были золотые медали в карьере, Саша. Но я не могу повторить то, что делаешь ты.
3. Аня, ты настоящий боец. Я горжусь тобой. В нужный момент ты выдала прокат жизни. Ты очень сильный человек и феноменальный спортсмен.
Ты – олимпийская чемпионка. Сегодня твой день. Сегодня день твоих родителей! Поздравляю от всей души всю вашу семью!» – написала Медведева.
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