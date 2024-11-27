МОК о лишении Устюгова золота Сочи-2014: «Перераспределение медалей представляется на утверждение, когда все процедуры закрыты»

МОК рассказал, когда перераспределят медали по допинг-делу Евгения Устюгова.

В сентябре Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российского биатлониста Устюгова и оставил в силе его дисквалификацию за использование запрещенного оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013-го до конца сезона-2013/14 были аннулированы, в том числе победа сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Однако Устюгов решил обжаловать вердикт CAS в Федеральном суде Швейцарии.

– Известно ли, когда будет изменен список призеров в эстафете Олимпиады‑2014? И есть ли шанс, что исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не будет перераспределять медали?

– Как правило, каждое перераспределение представляется на утверждение исполкому МОК после того, как спортсмены/команды, на которых наложены санкции, исчерпали все средства апелляции, международная федерация скорректировала список результатов, а также когда все процедуры закрыты, – сообщили в пресс‑службе МОК «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Устюгов также лишится лишится золота и бронзы Ванкувера-2010 по другому допинг-делу – об отклонениях в биологическом паспорте спортсмена.

Россия все-таки не выиграла Олимпиаду в Сочи – золото в биатлонной эстафете потеряно