Россия все-таки не выиграла Олимпиаду в Сочи – золото в биатлонной эстафете потеряно

Российские биатлонисты все-таки лишились золота в эстафете Сочи-2014 . Апелляцию по допинг-делу Евгения Устюгова отклонили.

И что теперь с медальным зачетом Игр?

1. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Обоих дисквалифицировали в феврале 2020-го на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории, а дела завели и вовсе в 2018-м.

Слепцову отстранили на 2 года за остарин. Все результаты сезона-2013/14 аннулированы.

Устюгову тоже выписали бан – за оксандролон. Теперь официально недействительны все его результаты с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014-го.

И если Слепцова в том сезоне пробежала всего несколько гонок на международных стартах, то последствия дисквалификации Устюгова куда масштабнее.

2. Главная награда, которая подвисла во время разбирательств по Устюгову, конечно, эстафетное золото Сочи-2014. Евгений выиграл домашние Игры в команде с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко.

Апелляции от Устюгова и Слепцовой поступили в CAS еще в 2020-м (!) – сразу после решения о дисквалификации. Но раз за разом слушания переносили – то из-за коронавируса, то из-за дополнительных проверок.

Допинг-эпопея, из-за которой зависло золото Сочи-2014: что решат по Евгению Устюгову? Развязка близка

И вот в сентябре 2024-го Международный союз биатлонистов опубликовал пресс-релиз: «CAS отклонил апелляцию Устюгова и Слепцовой на вердикты первой инстанции по их делам о нарушении антидопинговых правил».

Спустя 10 лет после Сочи эстафетное золото все-таки ускользает от России.

3. Невероятно длительный процесс утомил, кажется, всех. Дмитрий Малышко в феврале этого года так комментировал затянувшиеся разбирательства:

«Устюгов рассказал всю ситуацию. Нам ее, конечно, не понять. Все эти 8 лет он крутится в этой истории, но мы достоверную информацию получаем мало. Он только лишь рассказал, что слушания идут по 8 часов, а ему дают всего пару минут на слово.

Сегодня такое время: если захотят отобрать медаль, они будут пытаться это сделать. Мы считаем, что наша команда завоевала все честно. И на данный момент у меня лично нет никаких претензий к Евгению».

Норвежцы, получившие после отстранения Устюгова бронзу (и кое-что еще – об этом ниже), вообще забыли о том, что дело еще не закрыто.

«Честно говоря, я думал, что все решилось еще несколько лет назад. Раньше я не получал медали по почте. Теперь смогу это испытать», – сказал Эмиль Хегле Свенсен, в Сочи схвативший штраф на последней стрельбе и финишировавший тогда четвертым.

Немцы теперь – олимпийские чемпионы. В Ассоциации лыжных видов Германии отреагировали так:

«Для квартета DSV это двоякая новость. Потому что момент заслуженного ликования, эмоции, момент олимпийской победы остаются безвозвратно потерянными. Но, по крайней мере, теперь наконец воцарились ясность и справедливость».

4. Золото в биатлоне приобрело большую значимость из-за перестроений в медальном зачете Олимпиады-2014. После дисквалификации наших бобслеистов у Норвегии и России было равное количество побед – по 11. А по серебру российская команда все равно сохраняла лидерство (даже несмотря на то, что в женской эстафете норвежки переместились на вторую строчку после бана Ольги Зайцевой).

И вот после решения по Устюгову Россия все-таки лишится лидерства в зачете домашних Игр. Немцы благодаря 9-му золоту поднялись на пятую строчку. Ну а австрийцы разменяли бронзу на серебро.

Было:

Станет (медали Германии, Австрии и Норвегии пока официально не вручены):

5. Возможно, это конец истории с распределением наград Сочи-2014. Но точно не конец истории с делами Устюгова.

В 2020-м IBU открыл и другое – в связи с отклонениями в биологическом паспорте в период с января-2010 по февраль-2014.

Так что под угрозой медали Ванкувера-2010 – там Евгений взял золото в масс-старте и бронзу в эстафете (с Шипулиным, Иваном Черезовым и Максимом Чудовым).

Антидопинговая панель CAS признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала результаты за 4 года. Но Евгений и тут подал апелляцию – вердикт по ней пока не вынесли.

«Стою босиком, и мои ноги как у трупа – полностью синие!» Как оправдывается Устюгов, пытаясь вернуть золото Сочи-2014

А кто выиграл Олимпиаду в Сочи? Под вопросом одно наше золото – оно все и решит

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Илья Питалев