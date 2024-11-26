Юрист Анцелиович: «Дело Устюгова связано с биологическим паспортом спортсмена, вопросы по крови. Это тяжелые дела»

Юрист Анцелиович рассказала, в чем сложность допинг-дела биатлониста Устюгова.

Евгений Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после вердикта CAS , отклонившего апелляцию спортсмена на лишение золота Сочи-2014 в эстафете.

– Я не могу оценить шансы Устюгова, потому что суд Швейцарии не рассматривает дело по существу. Рассмотрение идет на предмет наличия процессуальных нарушений, которые помешали арбитрам вынести то или иное решение. Это мало кому известно, только тем, кто принимал участие в слушаниях в CAS.

– Рассматривается только нарушение процессуальных норм?

– Не все нарушения могут повлиять на отмену решения CAS. Только те, которые могли повлиять на исход: арбитр был не беспристрастен, необъективен, не дали заслушать свидетеля стороны. Как правило, если такое находят – решение отменяется.

– Говорят, что за такие дела иностранные адвокаты берутся не совсем охотно.

– Тут дело связано с биологическим паспортом спортсмена, вопросы по крови. Это тяжелые дела. Имеются косвенные доказательства вины, никаких прямых в виде проб, после которых спортсмен должен объяснять, как к нему в организм попала запрещенная субстанция. Тут имеются биологические отклонения показателей, идет битва экспертов, врачей, гематологов, привлекают тех, кто выясняет подробности отклонений. И да, юристы не особо любят такие дела, потому что они действительно сложные, – сказала Анцелиович.

«Стою босиком, и мои ноги как у трупа – полностью синие!» Как оправдывается Устюгов, пытаясь вернуть золото Сочи-2014