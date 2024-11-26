Тихонов о деле Устюгова: «Мы все время ищем политический заказ. Если доказано, то я согласен, что надо наказывать»
Александр Тихонов не считает дело биатлониста Устюгова политическим заказом.
Сегодня стало известно, что CAS отклонил апелляцию Евгения Устюгова по делу о биологическом паспорте, и спортсмен лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 в Ванкувере.
Также сообщается, что Устюгов подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии после вердикта CAS о лишении золота Сочи-2014 в эстафете.
«Устюгов идет в швейцарский суд, но я думаю, что это бесполезно. Мы все время ищем политический заказ и все прочее. Если доказано, то я согласен, что надо наказывать и наконец-то принять закон о допинге», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds
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