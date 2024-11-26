Губерниев о лишении Устюгова медалей Олимпиады-2010: «Если бы мы развивали спортивную медицину и меньше жрали допинг, не было бы таких неприятных моментов»
Биатлонист Евгений Устюгов лишится золота и бронзы Олимпиады-2010 после отклоненной апелляции в CAS по делу о биологическом паспорте. У спортсмена есть право обжаловать это решение в Федеральном суде Швейцарии.
— Понятное дело, тут мы остались и без золота в Сочи. Но мы пожали то, что посеяли. С той стороной все понятно…
Если бы мы делали паспорта крови, медицинские паспорта и по‑настоящему бы развивали спортивную медицину, и меньше бы жрали допинг, не было бы таких неприятных моментов. К сожалению, они есть. Обидно, но это было понятно, что у нас это отнимут.
Хотя для меня сочинская медаль по прежнему дорога сердцу. Эстафетная.
— Даже если Евгений пойдет в суд, все равно без шансов?
— Делай, что должно и будь, что будет. Но, мне кажется, что шансов нет, — сказал Губерниев.
Россия теряет золото и бронзу Олимпиады-2010 в биатлоне – это забытое дело Устюгова
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