Сделай ставку на чемпиона Германии в Fonbet, не рискуя своими деньгами!

Букмекерская компания Fonbet дарит фрибет 5000 тенге всем новым клиентам! Успей получить бонус, чтобы сделать ставку на чемпиона Германии, который определится уже в субботу! Претендентов двое: дортмундская «Боруссия» и «Бавария». Причем на чемпионство мюнхенцев Fonbet предлагает огромный коэффициент – 5,40! Такой крутой интриги в Бундеслиги не было 10 лет.

С ног на голову турнирная ситуация перевернулась в прошлые выходные, когда «Бавария» не просто потеряла очки, а с треском проиграла на своем поле «Лейпцигу» – 1:3. Осечкой тут же воспользовались дортмундцы, разгромив на выезде «Аугсбург» (3:0). Таким образом, перед решающим туром желто-черные опережают мюнхенцев на два очка.

В 34-м туре «Боруссия» сыграет дома с «Майнцем». К слову, после зимней паузы команда Эдина Терзича выиграли все 10 домашних матчей с общим счетом 39:10. Фантастическая форма! Поставить в Fonbet на то, что хозяева забьют больше трех мячей, можно с коэффициентом 1,77.

Что касается отстающей «Баварии», то помимо надежд на «Майнц», ей самой необходимо уверенно обыгрывать «Кельн». Примечательно, что в семи последних выездных встречах мюнхенцы уступили четырежды. На непоражение «Кельна» Fonbet дает коэффициент 3,20.

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