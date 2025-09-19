Ченнинг Фрай о словах про «стукачество» Торре: «Думаете, я в подкасте все на полном серьезе говорю? Да мне вообще плевать на это»

Ченнинг Фрай ответил на критику из-за своего спорного высказывания .

Бывший игрок НБА неожиданно отреагировал на расследование Пабло Торре по «Клипперс » и Каваю Ленарду в подкасте Road Trippin’, обвинив того в «стукачестве». Такое мнение вызвало вопросы у соведущего Ричарда Джефферсона и поклонников НБА .

«Если вы смотрели только тот конкретный отрезок и никогда не видели ни одного выпуска нашего подкаста, то можете подумать, что я тут, черт возьми, все на полном серьезе говорю, что просто уморительно. А Пабло Торре, у которого есть свой подкаст, не потратил ни 10 минут, ни даже 30 секунд, чтобы посмотреть, как мы смеемся и шутим по этому поводу.

Серьезное ли дело? Да, конечно. Но серьезное ли это оно для меня? Да ни хрена. У меня здесь дома есть два подростка, о которых мне нужно беспокоиться.

Мне плевать, что Кавай получил 28 миллионов долларов. Абсолютно. Это происходит постоянно. Его просто поймали... Перестаньте относиться к себе так серьезно», – произнес Фрай .

Джефферсон смеялся и качал головой, наблюдая за попыткой коллеги замять неприятную тему.