Велимир Перасович: «ЦСКА хорошо защищался, играл жестко, это физически сильная команда. Вынуждали нас атаковать из-за дуги, а у нас не шли дальние броски»

Велимир Перасович прокомментировал победу в Казани.

В центральном матче недели Лиги ВТБ УНИКС справился с ЦСКА на своей площадке (76:75).

Победу хозяевам принесла игра «больших» Маркуса Бингэма и Джалена Рейнольдса . Баскетболисты набрали 46 из 76 командных очков.

«Играть против ЦСКА всегда тяжело. Даже несмотря на то, что мы создавали себе задел по ходу матча («+11»), соперник быстро сравнивал счет.

Сегодня у нас было много хороших моментов. Но наша главная проблема состояла в том, что мы не могли забить с периметра. ЦСКА хорошо защищался, играл жестко, это физически сильная команда. Они вынуждали нас атаковать из-за дуги, а у нас не шли дальние броски.

Да, мы забрали больше подборов, отдали много результативных передач, но столкнулись с проблемой реализации 3-очковых попыток.

В конечном итоге мы проявили характер. Сумели справиться со сложностями, сыграли собранно и нашли способ выиграть матч», – заключил главный тренер Велимир Перасович .