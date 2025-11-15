Ростислав Вергун: «Хотеть и сделать – разные вещи. У меня осталось много вопросов к своей команде»

Ростислав Вергун порассуждал о поражении в Красноярске.

«Уралмаш » уступил «Енисею» в гостях (86:88).

«У меня осталось много вопросов к своей команде. Будем смотреть видео, анализировать и становиться лучше.

В последней атаке «Енисея » мы планировали фолить, но хотеть и сделать – разные вещи. У нас была идеальная возможность сфолить на Тасиче и отправить его на линию штрафных, однако игрок не среагировал. Сейчас у нас нет двух основных разыгрывающих, и мы не можем показывать свою лучшую игру. Первый номер — ключевой игрок на площадке, и из-за отсутствия наших исполнителей меняется весь рисунок игры», – поделился главный тренер екатеринбурского клуба Ростислав Вергун .