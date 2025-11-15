  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ростислав Вергун: «Хотеть и сделать – разные вещи. У меня осталось много вопросов к своей команде»
0

Ростислав Вергун: «Хотеть и сделать – разные вещи. У меня осталось много вопросов к своей команде»

Ростислав Вергун порассуждал о поражении в Красноярске.

«Уралмаш» уступил «Енисею» в гостях (86:88).

«У меня осталось много вопросов к своей команде. Будем смотреть видео, анализировать и становиться лучше.

В последней атаке «Енисея» мы планировали фолить, но хотеть и сделать – разные вещи. У нас была идеальная возможность сфолить на Тасиче и отправить его на линию штрафных, однако игрок не среагировал. Сейчас у нас нет двух основных разыгрывающих, и мы не можем показывать свою лучшую игру. Первый номер — ключевой игрок на площадке, и из-за отсутствия наших исполнителей меняется весь рисунок игры», – поделился главный тренер екатеринбурского клуба Ростислав Вергун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
logoРостислав Вергун
logoУралмаш
logoЕдиная лига ВТБ
logoЕнисей
Данило Тасич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ и другие результаты
вчера, 15:30
Йовица Арсич: «У «Енисея» уже 4 победы подряд, болельщики продолжали верить в нас, что сильно помогло»
вчера, 14:30
Миллер, Тримбл, Далтон, Тасич и Попов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
10 ноября, 13:52Фото
Главные новости
Брайан Скалабрини: «Нико Харрисон помог Дончичу, когда обменял его в «Лейкерс»
12 минут назад
Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА
21 минуту назадВидео
«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо
43 минуты назадВидео
Экс-игрок основы «Орландо» в 2023 году рассказал беттору о намерении команды провести матч вторым составом (Эмик)
45 минут назад
Купер Флэгг отыграл за «Даллас» в «регулярках» больше минут, чем Энтони Дэвис
59 минут назад
Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»
сегодня, 04:56Видео
Джа Морэнт не смог доиграть матч против «Кливленда» из-за травмы
сегодня, 04:47Видео
Иммануэл Куикли снял кроссовки и подарил их фанатам посреди матча
сегодня, 04:38Видео
Стефен Карри о расставании с Under Armour: «В индустрии кроссовок все сложно устроено. Решение принято в интересах обеих сторон»
сегодня, 04:33
НБА. 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Милуоки», «Денвер» разобрался с «Миннесотой» и другие результаты
сегодня, 04:23
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 22:08
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Парижу», «Страсбур» обыграл «Булазак» и другие результаты
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Дертоне», «Ваноли Кремона» крупно обыграла «Триест»
вчера, 21:35
Чемпионат Греции. «Марусси» крупно уступил АЕКу, «Кардицас» обыграл «Перистери»
вчера, 20:44
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Илирию», «Босна Роял» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:40
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» справился с «Петким Спор», «Мерсин» уступил «Тюрк Телекому»
вчера, 20:30
Василий Карасев: «Играли достойно, но концовку провалили – и в защите, и в нападении»
вчера, 18:35
Антон Юдин о победе «Локо»: «Какой-то злой рок – каждый матч минус игрок»
вчера, 18:28
Евгений Пашутин: «Внимательно разобрали матч «Автодора» против ЦСКА и сегодня выглядели солидно»
вчера, 18:08
Миленко Богичевич о 8-м поражении «Автодора» подряд: «В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день»
вчера, 17:59