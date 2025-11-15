Сергей Кущенко: «УНИКС – ЦСКА – на данный момент лучшая игра сезона»
В игре лидеров турнирной таблицы Лиги ВТБ УНИКСа и ЦСКА победа в Казани досталась хозяевам – 76:75.
«Такая энергия, решения, баскетбольные шахматы, столько бросков на победу. Вывеска была крутой, но игра – просто огнище! В данный момент – лучшая игра сезона.
У одной команды два больших забили 46 очков (Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс), у другой один игрок – 33 очка (Мело Тримбл). Алексей Швед, у которого не так получалось в игре, все-таки нашел ключевой фол, забил, эти штрафные оказались победными – просто фантастическая игра! Все, что можно найти интригующего в баскетболе, все уместилось в этот матч. Сегодня Лига ВТБ показала, какой уровень у нас!» – порадовался президент лиги Сергей Кущенко.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Спортс
