4

Сергей Кущенко: «УНИКС – ЦСКА – на данный момент лучшая игра сезона»

В игре лидеров турнирной таблицы Лиги ВТБ УНИКСа и ЦСКА победа в Казани досталась хозяевам – 76:75.

«Такая энергия, решения, баскетбольные шахматы, столько бросков на победу. Вывеска была крутой, но игра – просто огнище! В данный момент – лучшая игра сезона.

У одной команды два больших забили 46 очков (Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс), у другой один игрок – 33 очка (Мело Тримбл). Алексей Швед, у которого не так получалось в игре, все-таки нашел ключевой фол, забил, эти штрафные оказались победными – просто фантастическая игра! Все, что можно найти интригующего в баскетболе, все уместилось в этот матч. Сегодня Лига ВТБ показала, какой уровень у нас!» – порадовался президент лиги Сергей Кущенко.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Спортс
