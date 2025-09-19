Пабло Торре о возможном уходе «Клипперс» от наказания: «Некоторые владельцы считают такой сценарий абсурдным»
Пабло Торре привел мнение владельцев клубов НБА на скандал с «Клипперс».
«Я разговаривал с четырьмя владельцами клубов. Сценарий, при котором НБА потенциально не станет наказывать «Клипперс» пропорционально уже имеющимся доказательствам они считают абсурдным», – заявил журналист.
Лига ведет расследование по поводу подозрительной схемы с участием Стива Балмера и звезды «Клипперс» Кавая Ленарда.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости