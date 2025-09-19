Пабло Торре о возможном уходе «Клипперс» от наказания: «Некоторые владельцы считают такой сценарий абсурдным»

Пабло Торре привел мнение владельцев клубов НБА на скандал с «Клипперс».

«Я разговаривал с четырьмя владельцами клубов. Сценарий, при котором НБА потенциально не станет наказывать «Клипперс» пропорционально уже имеющимся доказательствам они считают абсурдным», – заявил журналист.

Лига ведет расследование по поводу подозрительной схемы с участием Стива Балмера и звезды «Клипперс » Кавая Ленарда .