Алперен Шенгюн: «Эргин Атаман придал мне уверенности в моих бросках»

Турецкий центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн набирает 22,4 очка в среднем в этом сезоне, реализуя 51,5% двухочковых и 45,9% трехочковых бросков.

«Очень много тренировался этим летом. Сербский тренер поработал над моей бросковой формой. Очень важным стало участие в играх сборной. Мои партнеры по команде и главный тренер Эргин Атаман придали мне уверенности. Когда я сомневался, он все время говорил мне бросать чаще. Это мне помогло. Я знаю, что могу попадать, уверенность и постоянство были главными факторами. Сейчас все так и происходит.

Немного напрягает повышенное внимание защиты. На так интереснее. Нахожу одноклубников, это приносит радость. Каждый год буду становиться все лучше, так что это будет происходить постоянно. Хочу продолжать работать над передачами, набором очков, подборами в нападении, общей агрессивностью», – заключил Шенгюн.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Rocket Fuel-A Houston Rockets show
