Андреас Пистиолис: «Сегодня совершили больше потерь, чем передач, проиграли из-за собственных ошибок»

Андреас Пистиолис прокомментировал поражение ЦСКА.

ЦСКА уступил УНИКСу в гостях в матче лидеров чемпионата (75:76). Мело Тримбл набрал 33 очка во многом за счет индивидуальных действий, никто другой в команде не добрался до планки в 10. Низкая результативность и картина матча сказались на количестве результативных передач – 8 (у УНИКСа – 21).

«Мы проиграли из-за собственных ошибок, которые делали прежде всего в решающие моменты. Но даже если бы выиграли сегодня, я не был бы доволен качеством баскетбола, который мы показывали. Сегодня мы совершили больше потерь (10), чем передач. Особенно неприятно, потому что это случилось в такой важной игре. Надо сделать правильные выводы.

Впереди долгий сезон, УНИКС – один из главных соперников, с которым мы встретимся еще много раз. В следующем матче нам нужно выйти с большей концентрацией», – рассудил главный тренер Андреас Пистиолис.