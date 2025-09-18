  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Бывший сотрудник «Клипперс»: «Если Кавай был готов послать на ### «Сперс», то он не побоится сделать то же самое с нами»
5

Бывший сотрудник «Клипперс»: «Если Кавай был готов послать на ### «Сперс», то он не побоится сделать то же самое с нами»

В «Клипперс» с самого начала опасались ухода Кавая Ленарда.

«Сперс» были, пожалуй, самым уважаемым клубом во всем американском спорте. И если этот парень готов послать на ### таких людей, то он точно не побоится сделать то же самое с нами.

С самого начала все в клубе боялись, что Кавай уйдет», – приводит слова анонимного источника ESPN.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
logoКлипперс
logoКавай Ленард
logoНБА
logoСан-Антонио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сотрудник «Клипперс» о работе с Каваем Ленардом: «Это кошмар. С его представителями невозможно иметь дело»
18сегодня, 10:45
«Клипперс» отправили мошенникам из Aspiration 118 миллионов долларов за 18 месяцев, когда компания нуждалась в финансах
9сегодня, 09:40
Кавай Ленард скрыл информацию об операции на колене от сборной США в 2024 году
18сегодня, 05:10
Журналист ESPN Бакстер Холмс: «Клипперс» больше не строят команду вокруг Кавая Ленарда»
11вчера, 16:45
Главные новости
Эйжа Уилсон и Аланна Смит стали – «Лучшие игроки оборонительного плана» сезона-2025 женской НБА
12 минут назадФото
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Атланта» принимает «Индиану», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом»
1сегодня, 18:52
Инсайдер Ян Бегли: «Готов поставить, что Брогдон и Шэмет останутся c «Никс»
сегодня, 18:16
Андрей Ватутин: «Пистиолис один из лучших тренеров своего поколения в европейском баскетболе»
сегодня, 17:42
Андреас Пистиолис продлил контракт с ЦСКА до 2028 года
3сегодня, 17:30
Сэм Эмик: «Уорриорз» не спешат отдавать Кумингу в «Кингз», так как боятся, что он станет там звездой»
7сегодня, 17:05
Яннис Сферопулос: «Матч с ЦСКА – отличная возможность научиться побеждать в больших матчах»
сегодня, 16:39
Леброн Джеймс о достижении отметки в 50 тысяч очков: «Отражение моего упорного труда и любви к игре»
11сегодня, 16:20
«Хорнетс» отчислили Дакуана Джеффриса
сегодня, 15:40
Десмонд Бэйн о потенциале «Орландо»: «Не вижу никаких пределов для этой команды»
2сегодня, 15:02
Ко всем новостям
Последние новости
Патрик Беверли готов завершить карьеру, если в скором времени не найдет команду
32 минуты назад
Шейн Ларкин: «У меня были возможности вернуться в НБА, но я отказался»
44 минуты назад
Тони Снелл о переходе во французский «Булазак»: «Я больше не мог играть в G-лиге»
1сегодня, 16:00
Товарищеский матч. ЦСКА победил «Дубай»
сегодня, 15:21
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
сегодня, 14:40Фото
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
9сегодня, 13:41
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
сегодня, 13:21
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
сегодня, 10:20
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
3сегодня, 07:53
Кристиан Шумейт присоединится к тренировочному лагерю «Нового Орлеана»
сегодня, 07:16