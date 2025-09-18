Бывший сотрудник «Клипперс»: «Если Кавай был готов послать на ### «Сперс», то он не побоится сделать то же самое с нами»
В «Клипперс» с самого начала опасались ухода Кавая Ленарда.
«Сперс» были, пожалуй, самым уважаемым клубом во всем американском спорте. И если этот парень готов послать на ### таких людей, то он точно не побоится сделать то же самое с нами.
С самого начала все в клубе боялись, что Кавай уйдет», – приводит слова анонимного источника ESPN.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
