Сотрудник «Клипперс» о работе с Каваем Ленардом: «Это кошмар. С его представителями невозможно иметь дело»

В «Клипперс» рады окончанию сотрудничества с Каваем Ленардом.

Контракт форварда подходит к завершению через два сезона, стороны начнут заключительный этап сотрудничества на фоне расследования возможного обхода потолка зарплат.

«Это был кошмар. Он невероятно талантливый баскетболист, когда здоров. Но, как все знают, он редко здоров, а с его представителями невозможно иметь дело. Его время здесь, к счастью, скоро подойдет к концу», – поделился источник в организации.