Ленард Миллер «подарил» Расселлу Уэстбруку трипл-дабл, запустив «сквозняк» на последних секундах матча

Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл благодаря промаху Ленарда Миллера.

Разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук оформил свой 205-й трипл-дабл в карьере, набрав 13 очков, 10 подборов и 14 передач в игре против «Миннесоты».

Уэстбруку не хватало одного подбора для трипл-дабла вплоть до последней секунды матча, когда он успел забрать мяч после «сквозняка» форварда «Вулвс» Ленарда Миллера.

«Кингс» проиграли встречу – 110:124.