Ленард Миллер «подарил» Расселлу Уэстбруку трипл-дабл, запустив «сквозняк» на последних секундах матча
Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл благодаря промаху Ленарда Миллера.
Разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук оформил свой 205-й трипл-дабл в карьере, набрав 13 очков, 10 подборов и 14 передач в игре против «Миннесоты».
Уэстбруку не хватало одного подбора для трипл-дабла вплоть до последней секунды матча, когда он успел забрать мяч после «сквозняка» форварда «Вулвс» Ленарда Миллера.
«Кингс» проиграли встречу – 110:124.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости