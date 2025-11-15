Евгений Богачев: «Совершили чудо. Двое иностранцев в лазарете, Брайс играл с травмой»

Евгений Богачев порадовался победе над ЦСКА.

Президент УНИКСа Евгений Богачев позитивно оценил минимальную домашнюю победу над принципиальным соперником. Казанцы обыграли ЦСКА – 76:75 – и вышли на 1-е место в турнирной таблице (9-1) Лиги ВТБ.

«Когда играем у себя дома, надо побеждать. Вне зависимости от силы соперника. Иначе перед зрителями стыдно. Рад, что сегодня получилось это сделать вопреки всему. Можно сказать, что совершили чудо. У нас в составе пять иностранцев, но двое сейчас находятся в лазарете (разыгрывающий Пэрис Ли , форвард Дайшон Пьер). Брайс играл с травмой. Поэтому основная нагрузка выпала на Рейнольдса (23 + 8 подборов) и Бингэма (23 + 9 подборов), и они действовали замечательно. Как и все российские игроки. Были заряжены на успех, понимали, что надо наконец-то обыграть ЦСКА в «Баскет-Холле». Вели «+1» в концовке, и было очень тревожно.

Талант у Шведа никуда не пропал. Он подменяет травмированного Ли, но несмотря на то, что совсем недавно в нашем коллективе, ведет игру команды. Делает это умело, и, если нужно, забивает. Как в концовке с ЦСКА. Рады, что взяли его», – поделился Богачев.