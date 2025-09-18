«Клипперс» отправили мошенникам из Aspiration еще 118 миллионов долларов за 18 месяцев, когда компания нуждалась в финансах
Пабло Торре выложил очередную часть расследования по «Клипперс».
К раскрытой им возможной схеме обхода потолка зарплат предъявлялись претензии от скептиков, в том числе от Марка Кьюбана, заявлявших, что Балмер не допустил бы банкротства Aspiration и имел куда более простой способ обеспечения мошенников финансами через покупку специальных «экологических» токенов («carbon credits»), которые использовала компания в своей деятельности.
Торре нашел документы, подтверждающие массовые платежи по этой схеме со стороны «Клипперс» в адрес компании с подписями финансового директора.
Клуб перечислил 118 миллионов за 18 месяцев в кризисный для Aspiration период. В том числе платеж на 30 миллионов совпал датой с подписанием Каваем Ленардом фиктивного рекламного контракта на 28 миллионов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube PABLO TORRE FINDS OUT
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости