«Клипперс» отправили мошенникам из Aspiration еще 118 миллионов долларов за 18 месяцев, когда компания нуждалась в финансах

Пабло Торре выложил очередную часть расследования по «Клипперс».

К раскрытой им возможной схеме обхода потолка зарплат предъявлялись претензии от скептиков, в том числе от Марка Кьюбана, заявлявших, что Балмер не допустил бы банкротства Aspiration и имел куда более простой способ обеспечения мошенников финансами через покупку специальных «экологических» токенов («carbon credits»), которые использовала компания в своей деятельности.

Торре нашел документы, подтверждающие массовые платежи по этой схеме со стороны «Клипперс» в адрес компании с подписями финансового директора.

Клуб перечислил 118 миллионов за 18 месяцев в кризисный для Aspiration период. В том числе платеж на 30 миллионов совпал датой с подписанием Каваем Ленардом фиктивного рекламного контракта на 28 миллионов.