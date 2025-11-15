Джей Джей Редик: «В последних матчах против Дончича защищаются игроки уровня защитных сборных, нам надо лучше выводить его на позиции»

Джей Джей Редик прокомментировал трудности Луки Дончича.

В последних матчах против «Оклахомы» и «Нового Орлеана» Лука Дончич не был эффективен в нападении, реализовав 35% и 37,5% попыток с игры соответственно.

«Они оказали серьезное давление на него. В последних матчах против него защищаются игроки уровня защитных сборных.

Нам надо лучше доводить до него мяч в нужных позициях, в районе штрафной линии. Мы опробовали ряд комбинаций, но не смогли правильно их исполнить. Будем продолжать над этим работать», – признался главный тренер Джей Джей Редик .

Словенский разыгрывающий набрал 24 очка, 12 передач и 7 подборов в победной игре с «Пеликанс» (118:104).