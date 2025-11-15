  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Йовица Арсич: «У «Енисея» уже 4 победы подряд, болельщики продолжали верить в нас, что сильно помогло»
1

Йовица Арсич: «У «Енисея» уже 4 победы подряд, болельщики продолжали верить в нас, что сильно помогло»

Йовица Арсич прокомментировал удачный отрезок чемпионата.

«Енисей» продлил победную серию из 4 матчей в игре против «Уралмаша» (88:86). Последний раз команда столько побеждала подряд в октябре 2023 года.

«У нас прекрасные болельщики! Команда начала чемпионат с 6 поражений, но многие продолжали верить в нас и поддерживать, что сильно помогло преодолеть трудности. Сейчас у нас уже 4 победы подряд. Я очень рад, что мы взяли верх над сильным соперником, который действительно хорошо играет.

Нам удалось воспользоваться отсутствием их разыгрывающих и вынудить ошибаться. В 1-й половине у нас возникало много проблем – мы не могли полностью контролировать Далтона и Невельса. Во 2-й мы позволили им брать подборы, из-за чего они получили легкие очки второго шанса.

Победа над сильной командой – самый важный момент для нас. У молодых игроков появляется больше уверенности, и они легче справляются со сложными концовками», – порадовался главный тренер красноярцев Йовица Арсич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
logoЕнисей
logoЕдиная лига ВТБ
Гарретт Невельс
logoУралмаш
Хэйден Далтон
Йовица Арсич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. 46 очков Бингэма и Рейнольдса помогли УНИКСу победить ЦСКА, «Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ и другие результаты
вчера, 15:30
Миллер, Тримбл, Далтон, Тасич и Попов – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
10 ноября, 13:52Фото
Йовица Арсич о 3-й победе «Енисея» подряд: «Лучше действовать так и выигрывать, чем показывать отличный баскетбол и уступить»
8 ноября, 13:51
Главные новости
Брайан Скалабрини: «Нико Харрисон помог Дончичу, когда обменял его в «Лейкерс»
11 минут назад
Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА
20 минут назадВидео
«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо
42 минуты назадВидео
Экс-игрок основы «Орландо» в 2023 году рассказал беттору о намерении команды провести матч вторым составом (Эмик)
44 минуты назад
Купер Флэгг отыграл за «Даллас» в «регулярках» больше минут, чем Энтони Дэвис
58 минут назад
Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»
59 минут назадВидео
Джа Морэнт не смог доиграть матч против «Кливленда» из-за травмы
сегодня, 04:47Видео
Иммануэл Куикли снял кроссовки и подарил их фанатам посреди матча
сегодня, 04:38Видео
Стефен Карри о расставании с Under Armour: «В индустрии кроссовок все сложно устроено. Решение принято в интересах обеих сторон»
сегодня, 04:33
НБА. 41 очко Дончича помогло «Лейкерс» разгромить «Милуоки», «Денвер» разобрался с «Миннесотой» и другие результаты
сегодня, 04:23
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 22:08
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Парижу», «Страсбур» обыграл «Булазак» и другие результаты
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Дертоне», «Ваноли Кремона» крупно обыграла «Триест»
вчера, 21:35
Чемпионат Греции. «Марусси» крупно уступил АЕКу, «Кардицас» обыграл «Перистери»
вчера, 20:44
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Илирию», «Босна Роял» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:40
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» справился с «Петким Спор», «Мерсин» уступил «Тюрк Телекому»
вчера, 20:30
Василий Карасев: «Играли достойно, но концовку провалили – и в защите, и в нападении»
вчера, 18:35
Антон Юдин о победе «Локо»: «Какой-то злой рок – каждый матч минус игрок»
вчера, 18:28
Евгений Пашутин: «Внимательно разобрали матч «Автодора» против ЦСКА и сегодня выглядели солидно»
вчера, 18:08
Миленко Богичевич о 8-м поражении «Автодора» подряд: «В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день»
вчера, 17:59