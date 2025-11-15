Йовица Арсич: «У «Енисея» уже 4 победы подряд, болельщики продолжали верить в нас, что сильно помогло»

Йовица Арсич прокомментировал удачный отрезок чемпионата.

«Енисей » продлил победную серию из 4 матчей в игре против «Уралмаша » (88:86). Последний раз команда столько побеждала подряд в октябре 2023 года.

«У нас прекрасные болельщики! Команда начала чемпионат с 6 поражений, но многие продолжали верить в нас и поддерживать, что сильно помогло преодолеть трудности. Сейчас у нас уже 4 победы подряд. Я очень рад, что мы взяли верх над сильным соперником, который действительно хорошо играет.

Нам удалось воспользоваться отсутствием их разыгрывающих и вынудить ошибаться. В 1-й половине у нас возникало много проблем – мы не могли полностью контролировать Далтона и Невельса . Во 2-й мы позволили им брать подборы, из-за чего они получили легкие очки второго шанса.

Победа над сильной командой – самый важный момент для нас. У молодых игроков появляется больше уверенности, и они легче справляются со сложными концовками», – порадовался главный тренер красноярцев Йовица Арсич.