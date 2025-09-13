2

Ченнинг Фрай – автору расследования о Кавае Ленарде: «Зачем ты стучишь?»

Бывший игрок НБА неожиданно отреагировал на работу Пабло Торре.

«Во-первых, с какой стати ты стучишь? Зачем ты стучишь? Кому какая разница? Ты знаешь, сколько стоила эта бутылка (показывает бутылку воды)? Наверное, 28 центов. Вот что Стив Балмер думает о 28 миллионах. Он такой: «О, держи. Хочешь?» Ему плевать. И еще, зачем ты стучишь?», – задался вопросом Фрай.

Когда соведущий Ричард Джефферсон спросил, о ком именно речь, Фрай указал на Торре. Джефферсон тогда четко дал понять, что Торре просто делал свою работу.

«Работа репортера – быть «стукачом». Наша работа – хранить секреты, так ведь? Балмер не рассказал. Кавай не рассказал. Так что Пабло делает то, что должен делать, и он проделывает абсолютно великолепную работу. Респект ему за это расследование», – сказал Джефферсон.

Сам Торре не мог поверить в реакцию Фрая, написав в соцсетях: «Даже не знаю, какой из этих двух вопросов хуже, если честно».

Источник: подкаст Road Trippin’
