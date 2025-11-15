Фото
12

«Новый Орлеан» уволил главного тренера Уилли Грина

Уилли Грин расстался с «Новым Орлеаном».

Главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин был уволен после очередного поражения и результата 2-10 на старте сезона-2025/26.

Команда начала с 0-6 и лишилась форварда Зайона Уильямсона, выбывшего с травмой задней поверхности бедра.

«После тщательного анализа ситуации мы приняли решение пойти на перемены на позиции главного тренера.

Уважаю Уилли Грина и ценю его вклад в нашу организацию. Желаем ему всего самого лучшего», – заявил глава отдела баскетбольных операций клуба Джо Дюмарс.

Грин возглавил «Пеликанс» в сезоне-2021/22. Его показатели в регулярных чемпионатах – 150-190.

Его обязанности будет исполнять Джеймс Боррего.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Нового Орлеана»
Джо Дюмарс
Уилли Грин
переходы
logoНБА
logoНовый Орлеан
logoЗайон Уильямсон
Джеймс Боррего
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Не мой выбор». «Новый Орлеан» перестал объявлять имя Уилли Грина перед домашними играми
13 ноября, 04:20
Марк Стейн: «Владелец «Пеликанс» очень любит Уилли Грина, но даже эта лояльность имеет свой предел»
3 ноября, 18:51
Лу Уильямс: «В какой-то момент «Новому Орлеану» придется найти виноватого, и Уилли Грин получил достаточно шансов»
31 октября, 17:15
Главные новости
Расследование о незаконных ставках затронуло «Лейкерс». Следователи запросят документы и личные вещи 10 сотрудников клуба
45 секунд назад
Брайан Скалабрини: «Нико Харрисон помог Дончичу, когда обменял его в «Лейкерс»
12 минут назад
Яннис Адетокумбо вмешался и помог «Лейкерс» забрать у судей мяч, которым Аду Тьеро набрал первые очки в НБА
21 минуту назадВидео
«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо
43 минуты назадВидео
Экс-игрок основы «Орландо» в 2023 году рассказал беттору о намерении команды провести матч вторым составом (Эмик)
45 минут назад
Купер Флэгг отыграл за «Даллас» в «регулярках» больше минут, чем Энтони Дэвис
59 минут назад
Остин Ривз: «Это же круто, когда Бронни выходит в старте, а Леброн отправлен в Лигу развития»
сегодня, 04:56Видео
Джа Морэнт не смог доиграть матч против «Кливленда» из-за травмы
сегодня, 04:47Видео
Иммануэл Куикли снял кроссовки и подарил их фанатам посреди матча
сегодня, 04:38Видео
Стефен Карри о расставании с Under Armour: «В индустрии кроссовок все сложно устроено. Решение принято в интересах обеих сторон»
сегодня, 04:33
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Сарагоса» уступила «Уникахе», «Гран-Канария» проиграла «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 22:08
Чемпионат Франции. «Бурк» уступил «Парижу», «Страсбур» обыграл «Булазак» и другие результаты
вчера, 21:40
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Дертоне», «Ваноли Кремона» крупно обыграла «Триест»
вчера, 21:35
Чемпионат Греции. «Марусси» крупно уступил АЕКу, «Кардицас» обыграл «Перистери»
вчера, 20:44
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Илирию», «Босна Роял» победил «Спартак Суботица»
вчера, 20:40
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» справился с «Петким Спор», «Мерсин» уступил «Тюрк Телекому»
вчера, 20:30
Василий Карасев: «Играли достойно, но концовку провалили – и в защите, и в нападении»
вчера, 18:35
Антон Юдин о победе «Локо»: «Какой-то злой рок – каждый матч минус игрок»
вчера, 18:28
Евгений Пашутин: «Внимательно разобрали матч «Автодора» против ЦСКА и сегодня выглядели солидно»
вчера, 18:08
Миленко Богичевич о 8-м поражении «Автодора» подряд: «В текущих обстоятельствах с травмами и короткой ротацией это наш максимум на сегодняшний день»
вчера, 17:59