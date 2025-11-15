«Новый Орлеан» уволил главного тренера Уилли Грина

Уилли Грин расстался с «Новым Орлеаном».

Главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин был уволен после очередного поражения и результата 2-10 на старте сезона-2025/26.

Команда начала с 0-6 и лишилась форварда Зайона Уильямсона, выбывшего с травмой задней поверхности бедра.

«После тщательного анализа ситуации мы приняли решение пойти на перемены на позиции главного тренера.

Уважаю Уилли Грина и ценю его вклад в нашу организацию. Желаем ему всего самого лучшего», – заявил глава отдела баскетбольных операций клуба Джо Дюмарс.

Грин возглавил «Пеликанс» в сезоне-2021/22. Его показатели в регулярных чемпионатах – 150-190.

Его обязанности будет исполнять Джеймс Боррего.