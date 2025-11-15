Стеф Карри о 49 очках: «Сегодня я был Хейли Уильямс из Paramore»

Стеф Карри поделился словами Стива Керра.

«Голден Стэйт » дважды обыграл «Сан-Антонио » в гостях после тяжелого поражения от «Тандер». Стеф Карри набирал 46 и 49 очков в этих матчах.

«Стив Керр говорил, что мы должны действовать совместно, каким бы ни был результат.

Он редко вспоминает свои дни в «Чикаго». Но в этот раз поделился тем, как они подходили к своей идентичности. Сравнил это с музыкальной группой, в которой у всех своя роль.

Солист, басист, гитаристы на акустике и электрогитаре. Ударник. Работники сцены. Парень, который монтирует колонки. Керр сказал, что его роль была чуть важнее последнего.

Но все это имеет значение. Каждое действие. Когда группа едет в турне, мы должны четко понимать нашу общую идентичность и свои обязанности.

Сегодня я был Хейли Уильямс из Paramore», – заключил разыгрывающий.