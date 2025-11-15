«Олимпиакос» интересуется Малакаем Флинном и Джаредом Харпером

«Олимпиакос» ищет игрока в заднюю линию.

Разрыв ахиллова сухожилия Кинана Эванса снова отправил «Олимпиакос » на поиски усиления. Неуверенное выступление Сэйбена Ли (4,3 очка, 1,7 передачи за 13,8 минуты в 7 матчах Евролиги) оставляет под вопросом его будущее в греческом клубе.

Среди интересующих команду игроков – американцы Джаред Харпер из «Хапоэля Иерусалим » и Малакай Флинн из «Бахчешехира ».

Харпер взял 2 награды MVP тура в Еврокубке. Разыгрывающий набирает 18 очков, 4 передачи и 3,5 подбора за 29,2 минуты в среднем.

На счету Флинна, недавно перебравшегося в Европу, 18,6 очка, 4 подбора, 4,7 передачи и 1,9 перехвата за 29,8 минуты в Еврокубке.