За несколько часов до смерти Янис Тимма написал в соцсетях Анны Седоковой дату своей смерти. В его номере нашли пустую бутылку водки
Стали известны некоторые детали смерти Янис Тиммы.
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 32-летний баскетболист был пьян. Следователи обнаружили у него в номере пустую бутылку водки.
За несколько часов до смерти Тимма написал в комментариях своей бывшей жены Анны Седоковой в сети инстаграм* дату своей смерти. Позже этот комментарий был удален.
Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
9 декабря Тимма официально развелся с Седоковой. Баскетболист перед этим пытался восстановить отношения и угрожал, что может пойти на крайние меры, если не добьется цели.
*соцсеть признана экстремистской и запрещена в России.
Телеграм-канал «Мутко против»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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