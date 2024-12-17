За несколько часов до смерти Янис Тимма написал в соцсетях Анны Седоковой дату своей смерти. В его номере нашли пустую бутылку водки

Стали известны некоторые детали смерти Янис Тиммы.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 32-летний баскетболист был пьян. Следователи обнаружили у него в номере пустую бутылку водки.

За несколько часов до смерти Тимма написал в комментариях своей бывшей жены Анны Седоковой в сети инстаграм* дату своей смерти. Позже этот комментарий был удален.

Латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

9 декабря Тимма официально развелся с Седоковой. Баскетболист перед этим пытался восстановить отношения и угрожал, что может пойти на крайние меры, если не добьется цели.

*соцсеть признана экстремистской и запрещена в России.

Телеграм-канал «Мутко против»