Георгиос Барцокас о поиске разыгрывающего: «Агенты постоянно предлагают кандидатов, начинаешь изучать игрока – а клуб в итоге не отпускает его»
«Олимпиакос» продолжает искать замену травмированному Кинану Эвансу, но пока безуспешно. По словам главного тренера команды Георгиоса Барцокаса, несколько потенциальных трансферов сорвались по разным причинам.
«Я предложил 5-6 защитников, но их приобретение оказалось невозможным. Если бы это зависело только от меня, мы бы уже кого-то подписал.
Мы не можем позволить себе сказать, что хотим игрока, который бросает 50% из-за дуги и отдает 10 передач за матч. Если бы такой существовал, его бы уже подписали.
Мы ищем хорошего игрока с подходящим уровнем, желательно с другими характеристиками, чем у наших нынешних защитников.
Агенты постоянно предлагают кандидатов, начинаешь изучать игрока – а клуб в итоге не отпускает его. Застреваешь в замкнутом круге. Мы усердно работаем над этим, и нам нужно сделать правильный выбор», – заявил Барцокас.
