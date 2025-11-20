3

Кевин Гарнетт: «Если приезжаешь в Детройт без должного настроя – тебе надерут задницу»

Кевин Гарнетт высоко оценивает нынешних «Пистонс».

«Детройт» Кейда Каннингема выиграл 11 матчей подряд и идет на 1-м месте на Востоке и 2-м в общей таблице «регулярки» с результатом 13-2.

«Кейд просто уничтожает. Если приезжаешь в Детройт без должного настроя – тебе надерут задницу. У них теперь есть суперзвезда.

Они играют жестче большинства других команд, Кейд пытается доказать всем свое место у вершины лиги. Уже попал зону внимания всех, кто следит за НБА. Все наблюдают за его ростом. И он опережает ожидания.

В «Детройте» теперь зверюги, мое уважение «Пистонс», – заключил Гарнетт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Кевина Гарнетта, соцсети MrBuckBuck
