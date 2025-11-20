Кевин Гарнетт: «Если приезжаешь в Детройт без должного настроя – тебе надерут задницу»
Кевин Гарнетт высоко оценивает нынешних «Пистонс».
«Детройт» Кейда Каннингема выиграл 11 матчей подряд и идет на 1-м месте на Востоке и 2-м в общей таблице «регулярки» с результатом 13-2.
«Кейд просто уничтожает. Если приезжаешь в Детройт без должного настроя – тебе надерут задницу. У них теперь есть суперзвезда.
Они играют жестче большинства других команд, Кейд пытается доказать всем свое место у вершины лиги. Уже попал зону внимания всех, кто следит за НБА. Все наблюдают за его ростом. И он опережает ожидания.
В «Детройте» теперь зверюги, мое уважение «Пистонс», – заключил Гарнетт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
