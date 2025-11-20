21

Дэнни Грин о Кейде Каннингеме: «Он выглядит как Шэй Гилджес-Александер с Востока»

Дэнни Грин: Кейд Каннингем выглядит как Шэй Гилджес-Александер с Востока.

Бывший игрок НБА Грин сравнил разыгрывающего «Детройта» Кейда Каннингема с действующим MVP лиги и лидером «Оклахомы» Шэем Гилджес-Александером.

«Я вижу в нем Шэя Гилджес-Александера. Для меня он выглядит как Шэй Гилджес-Александер с Востока – играет в своем темпе, не спешит. Но что впечатляет меня еще больше, так это то, как «Пистонс» побеждают без Кейда в составе.

Вопрос: смогут ли они выиграть 28 подряд? Это было бы впечатляюще. Если они сделают это, Кейд Каннингем, возможно, станет MVP», – заявил Грин.

В текущем сезоне Каннингем набирает в среднем 27,3 очка, 5,4 подбора и 9,9 передачи за игру. «Детройт» находится на первом месте Восточной конференции: команда одержала 13 побед, потерпела 2 поражения и сейчас имеет серию из 11 побед подряд.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Oh No He Didn’t в соцсети X
logoКейд Каннингем
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoДетройт
logoДэнни Грин
logoШэй Гилджес-Александер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Гарнетт: «Если приезжаешь в Детройт без должного настроя – тебе надерут задницу»
20 ноября, 12:01
Гилберт Аренас: «Кейд Каннингем в Детройте не входит в планы Nike. На месте фанатов «Пистонс» я бы волновался»
20 ноября, 05:43
25+6+10 от Кейда Каннингема помогли «Детройту» одержать 11-ю победу подряд
19 ноября, 05:15Видео
Главные новости
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон стал MVP 12-го тура Евролиги
2 минуты назадФото
Дрю Холидэй пропустит еще 1-2 недели, Скут Хендерсон – 2-4 недели
8 минут назад
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» принимает УНИКС, «Самара» сыграет с «Локомотивом-Кубань»
25 минут назадLive
Дэмиан Лиллард о «Портленде»: «Мне нужно было уйти, чтобы этот состав был собран. И теперь это та команда, в которой я хотел бы играть долгие годы»
37 минут назад
«Фенербахче» направит жалобу на баннер болельщиков «Партизана», изображающий смерть османского султана Мурада I
сегодня, 12:10Фото
Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
сегодня, 11:55
Майкл Портер: «Культура чаевых вышла из-под контроля. Если ты тратишь 3000 долларов на ужин, то не нужно оставлять 600 долларов на чай»
сегодня, 11:31
Данк Пи Джей Вашингтона через Ива Мисси и победный бросок Коллина Гиллеспи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:12Видео
Влад Голдин дебютировал в G-лиге: 23 очка и 9 подборов за 26 минут на площадке
сегодня, 10:12Видео
Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
сегодня, 08:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Шарлотт» сыграет с «Клипперс», «Детройт» – против «Милуоки» и другие матчи
24 минуты назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» обыграл «Манису», «Бахчешехир» принимает «Трабзонспор»
25 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Миконос» примет «Панатинаикос», «Арис» встретится с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 09:19
Адриатическая лига. ФМП сыграет с «Клужем», «Илирия» примет «Босна Роял»
25 минут назад
Чемпионат Франции. «Виллербан» сыграет с «Дижоном», «Элан Шалон» – против «Страсбура» и другие матчи
25 минут назад
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Тревизо»
25 минут назад
ACB. «Уникаха» встретится с «Манресой», «Форса Льейда» примет «Мурсию» и другие матчи
25 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» сыграет с «Никой», курское «Динамо» – против МБА и другие матчи
сегодня, 08:34
Чемпионат Италии. «Брешия» победила «Ваноли Кремону»
вчера, 21:25
«Хапоэль Тель-Авив» продвинулся в планах строительства новой арены на 20 тысяч зрителей
вчера, 20:42