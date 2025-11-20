Дэнни Грин о Кейде Каннингеме: «Он выглядит как Шэй Гилджес-Александер с Востока»

Дэнни Грин: Кейд Каннингем выглядит как Шэй Гилджес-Александер с Востока.

Бывший игрок НБА Грин сравнил разыгрывающего «Детройта » Кейда Каннингема с действующим MVP лиги и лидером «Оклахомы» Шэем Гилджес-Александером .

«Я вижу в нем Шэя Гилджес-Александера. Для меня он выглядит как Шэй Гилджес-Александер с Востока – играет в своем темпе, не спешит. Но что впечатляет меня еще больше, так это то, как «Пистонс» побеждают без Кейда в составе.

Вопрос: смогут ли они выиграть 28 подряд? Это было бы впечатляюще. Если они сделают это, Кейд Каннингем, возможно, станет MVP», – заявил Грин.

В текущем сезоне Каннингем набирает в среднем 27,3 очка, 5,4 подбора и 9,9 передачи за игру. «Детройт» находится на первом месте Восточной конференции: команда одержала 13 побед, потерпела 2 поражения и сейчас имеет серию из 11 побед подряд.