Главный тренер «ЦСП-Химки» Егор Вяльцев: «Вижу себя в национальной сборной, это мечта. И еще я хочу попасть в Америку»

Егор Вяльцев поделился планами на будущее.

Чемпион России Егор Вяльцев тренирует фарм-команду «Химок» и занимается с детьми в рамках своей баскетбольной академии. 40-летний специалист надеется в будущем стать главным тренером сборной России.

«Дорожная карта одна – показывать результат как тренер. Только так в федерации тебя могут заметить и увидеть твои возможности и навыки. Просто я же должен им об этом сказать, что мне вообще это интересно. Есть же тренеры, которые не хотят брать сборные, не готовы к ответственности... Так вот, это не я, я – хочу и готов. Это моя цель.

Я вижу себя в национальной сборной, это моя мечта. И еще я хочу попасть в Америку, но только не на семинары и не в Летнюю лигу, а прямо погрузиться в процесс. Хочу набраться опыта у американских тренеров в вопросах устройства тренировочного процесса, причем не только на профессиональном уровне, но и на уровне детей. Работая с детьми и молодежью, я затрагиваю для себя такую обширную составляющую тренерства, что я хочу прямо перенять опыт, увидеть, как реагирует штаб на какие-то ситуации, на что обращает внимание, какие акценты расставляет. Это не видно глазу, это нужно быть внутри системы.

И еще одна мечта – это попасть в Евролигу. Для меня это эталонный турнир. Я смотрю практически все матчи, и там даже по трансляции можно учиться. В этом турнире работают великие тренерские умы, там большая конкуренция, много команд... Очень сильная тактическая подготовка в короткий временной период. Знаю, как досконально там разбирают игру, так что хочется и самому стать главным тренером одной из команд. Желательно, конечно, российской», – поделился Вяльцев в интервью телеграм-каналу «Перехват».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват»
Химки-Подмосковье
logoсборная России
logoЕгор Вяльцев
