«Необычный, медленный, мастеровитый». Никола Йокич нашел сходство с центровым Дериком Куином, установившим рекорд карьеры по очкам (30)
Новичок «Нового Орлеана» центровой Дерик Куин (13-й номер драфта) обновил рекорд профессиональной карьеры по результативности в игре с «Денвером» (118:125).
На счету Куина 30 очков (лучший в команде показатель), 9 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота за 30 минут на площадке.
Николу Йокича, завершившего победный матч с трипл-даблом (28+11+12), спросили, видит ли он сходство между собой и новичком, которого называли «мини-Йокичем» в NCAA.
«Я повыше, но есть что-то стилистическое, медленный, мастеровитый баскетбол. Да, может быть.
Он хорош. Есть приемы. Необычный стиль, чувство кольца вблизи, понимание игры. Приятно видеть кого-то необычного.
Видны совпадения, но не хотел бы, чтобы люди постоянно проводили параллели. Он достаточно хорош для своей собственной истории.
Но здорово оставить след, когда игроки подмечают твой игровой стиль и что-то заимствуют», – признал сербский центровой.