Форвард «Хемница» Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка.

Самым полезным игроком 8-го тура Еврокубка признан форвард немецкого «Хемниц 99» Кевин Йебо. 29-летний баскетболист помог своему клубу обыграть итальянский «Тренто » со счетом 105:94.

За 30 минут на площадке Йебо набрал 33 очка, реализовав 10 из 18 бросков с игры, а также сделал 8 подборов и 3 передачи.