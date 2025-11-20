Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка
Форвард «Хемница» Кевин Йебо стал MVP 8-го тура Еврокубка.
Самым полезным игроком 8-го тура Еврокубка признан форвард немецкого «Хемниц 99» Кевин Йебо. 29-летний баскетболист помог своему клубу обыграть итальянский «Тренто» со счетом 105:94.
За 30 минут на площадке Йебо набрал 33 очка, реализовав 10 из 18 бросков с игры, а также сделал 8 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Еврокубка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости