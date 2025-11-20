ЦСКА отказался обсуждать переход Мело Тримбла в «Олимпиакос» (Маттео Андреани)
ЦСКА отклонил предложение «Олимпиакоса» по Мело Тримблу.
Московский ЦСКА отклонил предложение «Олимпиакоса» о переходе Мело Тримбла, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
Кроме того, турецкий «Бахчешехир» отказался обсуждать переход Малакая Флинна, а «Хапоэль Иерусалим» в очередной раз подтвердил нежелание расставаться с Джаредом Харпером.
Напомним, «Олимпиакос» находится в поисках разыгрывающего после серьезной травмы Кинана Эванса.
Георгиос Барцокас о замене Кинана Эванса: «Нам нужен не просто баскетболист, а игрок уровня плей-офф Евролиги»
