ЦСКА отказался обсуждать переход Мело Тримбла в «Олимпиакос» (Маттео Андреани)

ЦСКА отклонил предложение «Олимпиакоса» по Мело Тримблу.

Московский ЦСКА отклонил предложение «Олимпиакоса » о переходе Мело Тримбла , сообщает инсайдер Маттео Андреани.

Кроме того, турецкий «Бахчешехир » отказался обсуждать переход Малакая Флинна , а «Хапоэль Иерусалим » в очередной раз подтвердил нежелание расставаться с Джаредом Харпером.

Напомним, «Олимпиакос» находится в поисках разыгрывающего после серьезной травмы Кинана Эванса.

