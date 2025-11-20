  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Браун: «Скамейка дает нам универсальность. Кларксон, Ябуселе, Шэмет и Макбрайд обладают своими особенными навыками»
2

Майк Браун: «Скамейка дает нам универсальность. Кларксон, Ябуселе, Шэмет и Макбрайд обладают своими особенными навыками»

Майк Браун высоко оценил глубину «Никс».

«Нью-Йорк» справился с «Далласом» в гостях с разницей в 1 владение (113:111). Главный тренер прокомментировал особенность нынешнего состава команды.

«Универсальность, которую дает наша скамейка.

Джордан Кларксон отличается от Лэндри Шэмета. Гершон Ябуселе – от всех остальных. Майлз Макбрайд тоже уникальный. У них у всех особенные навыки. Это дает возможность распределять нагрузку на стартовых игроков и довести их до плей-офф в состоянии готовности», – заключил Майк Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Майка Брауна, Youtube Fanatics View
