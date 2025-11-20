Видео
60 очков Джулиуса Рэндла и Наза Рида на двоих принесли «Миннесоте» победу над «Уизардс»

Джулиус Рэндл и Наз Рид отличились в домашнем матче.

Передняя линия «Тимбервулвз» внесла решающий вклад в победу над «Вашингтоном» (120:109). Форвард Джулиус Рэндл и центровой Наз Рид набрали 60 очков из 120 командных на двоих.

На счету Рэндла 32 очка, 10 подборов и 6 передач при 11 точных из 19 бросков с игры, 1 из 4 из-за дуги и 9 из 13 с линии.

Рид набрал 28 очков со скамейки запасных (11 из 21 с игры, 5 из 10 из-за дуги) и добавил 5 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Со стороны «Уизардс» выделился форвард Кишон Джордж. В его активе 23 очка (8 из 17 с игры, 4 из 8 из-за дуги), 7 подборов и 7 передач.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
