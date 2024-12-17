Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру домофона
Камера домофона засняла Яниса Тимму в последние минуты его жизни.
Около 23:30 16 декабря баскетболист со стаканом в руке подошел к подъезду дома на Звенигородском шоссе в Москве. 32-летний баскетболист пытался попасть внутрь и записывал голосовые сообщения.
Ранее бывший игрок «Химок», «Зенита» и УНИКСа публично поздравил с днем рождения свою бывшую жену Анну Седокову.
Примерно в час ночи тело Яниса обнаружил жилец дома. Он вызвал скорую. Рядом с телом баскетболиста обнаружили iPhone с номером Анны и просьбой позвонить ей.
Предварительная причина смерти Яниса – асфиксия. Сообщается, что он мог покончить жизнь самоубийством.
9 декабря Тимма официально развелся с Седоковой. Баскетболист перед этим пытался восстановить отношения и угрожал, что может пойти на крайние меры, если не добьется цели.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Mash
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