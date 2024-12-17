Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру домофона

Камера домофона засняла Яниса Тимму в последние минуты его жизни.

Около 23:30 16 декабря баскетболист со стаканом в руке подошел к подъезду дома на Звенигородском шоссе в Москве. 32-летний баскетболист пытался попасть внутрь и записывал голосовые сообщения.

Ранее бывший игрок «Химок», «Зенита» и УНИКСа публично поздравил с днем рождения свою бывшую жену Анну Седокову .

Примерно в час ночи тело Яниса обнаружил жилец дома. Он вызвал скорую. Рядом с телом баскетболиста обнаружили iPhone с номером Анны и просьбой позвонить ей.

Предварительная причина смерти Яниса – асфиксия. Сообщается, что он мог покончить жизнь самоубийством.

9 декабря Тимма официально развелся с Седоковой. Баскетболист перед этим пытался восстановить отношения и угрожал, что может пойти на крайние меры, если не добьется цели.